Mosbach. (cao/schat) Es ist eine schlechte Nachricht für die Stadt: "Mit Bedauern müssen wir mitteilen, dass wir unseren Media-Markt in Mosbach nicht an einem neuen Standort wiedereröffnen können", erklärt eine Sprecherin der Elektronikmarktkette auf RNZ-Anfrage. Nach dem verheerenden Brand am 11. März, der das Neckar-Odenwald-Zentrum in Schutt und Asche gelegt hat, sei man "unermüdlich auf

Weiterlesen mit Alle Artikel lesen mit RNZ+

Alle Artikel lesen mit RNZ+ Exklusives Trauerportal mit RNZ+

Exklusives Trauerportal mit RNZ+ Weniger Werbung mit RNZ+ RNZ+ für Neukunden ab 0,99€ Weiter Tagespass 2,49€ weiter Alle Abo-Angebote