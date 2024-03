Mosbach. (schat) Natürlich war in der jüngsten Gemeinderatssitzung auch der Großbrand, der am 11. März das Neckar-Odenwald-Zentrum in Schutt und Asche gelegt hat, ein Thema. Dabei ging ein kollektiver Dank an die Feuerwehren für deren umsichtiges und professionelles Handeln. Auch aus der Bevölkerung habe die Feuerwehr hierzu viel Wertschätzung erfahren.

Werner Heininger (Freie Wähler)