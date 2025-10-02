Donnerstag, 02. Oktober 2025

Plus Freie Fahrt im Neckartal

Verkehr auf der B37 bei Neckargerach fließt wieder

Die Sanierung ist nahezu abgeschlossen. Die Sperrung wurde aufgehoben.

02.10.2025 UPDATE: 02.10.2025 04:00 Uhr 46 Sekunden
Der Kreuzungsbereich wurde im letzten Abschnitt saniert. Foto: rpk

Neckargerach. (ses/rpk) Ab Donnerstag heißt es endlich wieder freie Fahrt auf der Bundesstraße B37 bei Neckargerach. Am Mittwoch wurde der letzte der drei Sanierungsabschnitte nahezu fertiggestellt, sodass die halbseitige Sperrung samt Ampel an der Ausfahrt bei der Minneburgbrücke nicht mehr nötig ist. Das teilt das Regierungspräsidium Karlsruhe mit. Damit endet die am 4. August begonnene

