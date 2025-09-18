Donnerstag, 18. September 2025

zurück
Plus Faire Woche in Buchen

Kaffee, Info-Stand und Aktionen für Nachhaltigkeit

Ziel der Aktion war, mehr Bewusstsein für fairen Handel, Klimaschutz und Nachhaltigkeit zu schaffen.

18.09.2025 UPDATE: 18.09.2025 04:00 Uhr 31 Sekunden
Foto: Tanja Radan

Buchen (tra). Kleine Alltagsentscheidungen können Großes bewirken – wenn sie von genügend Menschen getroffen werden. Das gilt insbesondere auch beim Fairen Handel. Als Fair-Trade-Stadt stand es für Buchen außer Frage, sich an der bundesweiten Fairen Woche zu beteiligen.

Die Auswahl war groß: Beim Wochenmarkt konnten Marktbesucher und Passanten am Mittwochvormittag unter anderem

Weiterlesen mit Plus
  • Alle Artikel lesen mit RNZ+
  • Exklusives Trauerportal mit RNZ+
  • Weniger Werbung mit RNZ+

Weiter

weiter
Alle Abo-Angebote
Dieser Artikel wurde geschrieben von:
Tanja Radan
Redakteurin
zu unseren Autoren  
(Der Kommentar wurde vom Verfasser bearbeitet.)
(zur Freigabe)
Möchten sie diesen Kommentar wirklich löschen?
Möchten Sie diesen Kommentar wirklich melden?
Sie haben diesen Kommentar bereits gemeldet. Er wird von uns geprüft und gegebenenfalls gelöscht.
Kommentare
Das Kommentarfeld darf nicht leer sein!
Beim Speichern des Kommentares ist ein Fehler aufgetreten, bitte versuchen sie es später erneut.
Beim Speichern ihres Nickname ist ein Fehler aufgetreten. Versuchen Sie bitte sich aus- und wieder einzuloggen.
Um zu kommentieren benötigen Sie einen Nicknamen
Bitte beachten Sie unsere Netiquette
Zum Kommentieren dieses Artikels müssen Sie als RNZ+-Abonnent angemeldet sein.