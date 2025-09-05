Freitag, 05. September 2025

Die Leidenschaft von Gerlinde Rudoletzky sind ihre Fotobücher

Gerlinde Rudoletzky hat bereits drei Werke über Eubigheim zusammengestellt. Ohne Kamera geht sie nicht aus dem Haus.

05.09.2025 UPDATE: 05.09.2025 04:00 Uhr 3 Minuten, 18 Sekunden
Fotografin Gerlinde Rudoletzky aus Eubigheim an ihrem PC, wo das Buch Gestalt annimmt, nachdem eine ausführliche Recherche vorausgegangen ist. Auch mit 75 Jahren gehen ihr die Ideen und die Freude nicht aus. Foto: Elisabeth Englert

Von Elisabeth Englert

Eubigheim. Ein Willkommen-Schild begrüßt die Gäste, eine überbordende Blumenpracht rankt sich um’s Haus und zeugt vom grünen Daumen der Bewohner. Ebenso überbordend stapeln sich im Büro Alben, Bücher, Ordner bis unter die Decke, jedes freie Plätzchen der Wände wird von Kalendern und Fotografien geziert und man ahnt, dass Gärtnern nicht das einzige

