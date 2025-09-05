Von Elisabeth Englert

Eubigheim. Ein Willkommen-Schild begrüßt die Gäste, eine überbordende Blumenpracht rankt sich um’s Haus und zeugt vom grünen Daumen der Bewohner. Ebenso überbordend stapeln sich im Büro Alben, Bücher, Ordner bis unter die Decke, jedes freie Plätzchen der Wände wird von Kalendern und Fotografien geziert und man ahnt, dass Gärtnern nicht das einzige