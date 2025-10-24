Freitag, 24. Oktober 2025

Plus Erste Arbeitsgruppen gegründet

So will die Stadt "800 Jahre Eberbach" feiern

2027 will Eberbach seine Gründung groß feiern. Vereine, Organisationen und Firmen kamen bereits jetzt zur Einstimmungsveranstaltung.

24.10.2025 UPDATE: 24.10.2025 04:00 Uhr 2 Minuten, 44 Sekunden
Bürgermeister Peter Reichert wünscht sich, dass sich mehr Menschen fürs Fest begeistern. Foto: wdo

Von Waltraud Dollinger

Eberbach. Große Ereignisse werfen ihre Schatten voraus. Eberbach feiert 2027 seinen 800. Geburtstag. Man geht davon aus, dass die Stadt im Jahr 1227 vom Stauferkönig Heinrich VII. gegründet worden ist. In jenem Jahr wurde die Burg, die heute versteckt im Wald hoch über der Stadt liegt, erstmals urkundlich erwähnt. Eberbach wurde zunächst Reichsstadt

