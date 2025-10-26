Wie sah es mit Zwangsarbeit in Eberbach in den Kriegsjahren aus?
Ein Buch über ausländische Arbeitsverpflichtete von 1940 bis 1945. Stadt und Museumsverein unterstützten.
Von Rainer Hofmeyer
Eberbach. Er hat es endlich geschrieben. Der Historiker Willem van Dijk hat sich des heiklen Themas "Zwangsarbeit in Eberbach am Neckar 1940 - 1945" angenommen und jetzt ein 160-seitiges Buch darüber veröffentlicht. Genau 80 Jahre nach Kriegsende, wo sich mancher an die später noch existierenden Betriebe erinnern kann, denen die "Fremdarbeiter" damals