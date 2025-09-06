Samstag, 06. September 2025

Plus Eberbacher Triathlon

Andre Bracht will den Titel verteidigen

Der 23-Jährige selbstbewusst in die 30. Auflage des Triathlons und sieht gute Chancen auf erneuten Erfolg.

06.09.2025 UPDATE: 06.09.2025 04:00 Uhr 1 Minute, 50 Sekunden
Im Trainingslager auf Mallorca bereitet sich Andre Bracht auf die Titelverteidigung vor. Foto: privat

Von Moritz Bayer

Eberbach. (Ausdauer-)Sport liegt in der Familie: Vater Timo war Triathlon Europameister auf der Langdistanz, seit drei Jahren eifert ihm Sohn Andre nach. Zuvor hatte dieser bereits Tennis gespielt und war im Rudern aktiv.

Vergangenes Jahr gewann der jetzt 23-Jährige bei seinem dritten Start erstmals den Eberbacher Jedermann- und Sprinttriathlon.

Dieser Artikel wurde geschrieben von:
Moritz Bayer
Redakteur Eberbach
zu unseren Autoren  
