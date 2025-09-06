Von Moritz Bayer



Eberbach. (Ausdauer-)Sport liegt in der Familie: Vater Timo war Triathlon Europameister auf der Langdistanz, seit drei Jahren eifert ihm Sohn Andre nach. Zuvor hatte dieser bereits Tennis gespielt und war im Rudern aktiv.



Vergangenes Jahr gewann der jetzt 23-Jährige bei seinem dritten Start erstmals den Eberbacher Jedermann- und Sprinttriathlon.

