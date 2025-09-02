Dienstag, 02. September 2025

Plus Eberbacher Kuckucksmarkt

Marcel Stark gewinnt den 2. Mostzelt-Darts-Cup

Es gab mehr Teilnehmer als vor einem Jahr und auch die Stimmung bei den Kuckucken war bestens. 26 Teilnehmer stellen ihre Geschicklichkeit zur Schau.

02.09.2025 UPDATE: 02.09.2025 04:00 Uhr 1 Minute, 14 Sekunden
Höchste Konzentration ist beim Werfen auf die Zielscheiben beim 2. Mostzelt Darts-Cup am Sonntag auf dem Kuckucksmarkt gefordert. Foto: Marcus Deschner

Eberbach. (MD) "Es ist eigentlich das Gleiche wie letztes Jahr, nur mit stärkerer Beteiligung", strahlte Jonathan Menges am Sonntagabend im Mostzelt der KG Kuckuck auf dem 88. Eberbacher Kuckucksmarkt. Dort fand der "2. Mostzelt-Darts-Cup" statt. 26 Teilnehmerinnen und Teilnehmer maßen ihre Geschicklichkeit beim Pfeilewerfen. Veranstaltet wurde das Turnier wieder gemeinsam von den

