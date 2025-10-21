War das der verkaufsstärkste offene Sonntag?
Tausende strömten zum Apfeltag in die Innenstadt, viele Geschäfte vermeldeten Rekordumsätze. Für die Händler war es einer der besten verkaufsoffenen Sonntage seit Jahren.
Von Barbara Nolten-Casado
Eberbach. So voll wie diesmal waren Eberbachs Straßen an einem Apfeltag wohl schon lange nicht mehr. Dicht gedrängt schoben sich am Nachmittag gut gelaunte Menschen durch die Bahnhofstraße. Der von der Eberbacher Werbegemeinschaft (EWG) initiierte verkaufsoffene Sonntag hatte wieder einmal Besucherinnen und Besucher von Nah und Fern in die von