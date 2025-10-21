Dienstag, 21. Oktober 2025

Plus Eberbacher Apfeltag

War das der verkaufsstärkste offene Sonntag?

Tausende strömten zum Apfeltag in die Innenstadt, viele Geschäfte vermeldeten Rekordumsätze. Für die Händler war es einer der besten verkaufsoffenen Sonntage seit Jahren.

21.10.2025 UPDATE: 21.10.2025 04:00 Uhr 2 Minuten, 36 Sekunden
Teilnehmende des ehemaligen „Stricktreffs“ verwandeln vor dem Wollhaus Schmitt mit werbewirksam und mit sichtlich viel Freude Wolle zu Schlüsselanhängen. Foto: Barbara Nolten-Casado

Von Barbara Nolten-Casado

Eberbach. So voll wie diesmal waren Eberbachs Straßen an einem Apfeltag wohl schon lange nicht mehr. Dicht gedrängt schoben sich am Nachmittag gut gelaunte Menschen durch die Bahnhofstraße. Der von der Eberbacher Werbegemeinschaft (EWG) initiierte verkaufsoffene Sonntag hatte wieder einmal Besucherinnen und Besucher von Nah und Fern in die von

