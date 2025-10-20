Von Peter Bayer

Eberbach. Auch zum 37. Mal vermochte es das von der Eberbacher Werbegemeinschaft ins Leben gerufene Fest rund um den Apfel am dritten Sonntag im Oktober, in Scharen Besucher aus der Region in das kleine Stauferstädtchen zu locken. Bereits kurz nach der Eröffnung um 12 Uhr durch den Fanfarenzug waren die Straßen der Altstadt so voll, dass es kaum mehr ein