21 Zentner Äpfel zu Saft gepresst (plus Fotogalerie)
Der Apfeltag mit seinem vielfältigen Angebot lockte wieder die Massen nach Eberbach. Und manch einer hatte für eine besondere Speise eine ganz schön lange Anreise.
Von Peter Bayer
Eberbach. Auch zum 37. Mal vermochte es das von der Eberbacher Werbegemeinschaft ins Leben gerufene Fest rund um den Apfel am dritten Sonntag im Oktober, in Scharen Besucher aus der Region in das kleine Stauferstädtchen zu locken. Bereits kurz nach der Eröffnung um 12 Uhr durch den Fanfarenzug waren die Straßen der Altstadt so voll, dass es kaum mehr ein