Von Rainer Hofmeyer

Eberbach/Hirschhorn. Es ist wieder die Zeit der Winterhochwasser. Regen und Schneeschmelze treiben die Bäche und Flüsse hoch. Eberbach und Hirschhorn sind Hochwasserstädte. Gerade jetzt erinnerte man sich an das Jahrhunderthochwasser zu Weihnachten 1993.

„Katwarn-ung“ für den badischen Neckar. Foto: Hofmeyer

Da meldete sich am ersten Weihnachtstag um 9 Uhr die Hochwasser-Vorhersage-Zentrale Baden-Württemberg über die Warn-App "Katwarn" mit einer "mäßigen Hochwassergefährdung" und bebilderte das Gefahrengebiet: Neckarelz, Eberbach, Heidelberg. In Eberbach soll man sich deshalb auf einen höheren Neckar einstellen. Das heißt beispielsweise für das Ordnungsamt oder Autobesitzer: Parkplätze am Neckarlauer räumen.

Doch der Kollege Innenminister aus Hessen warnt nicht. "Hessen-Warn" ist die kleinstaaterische Eigenlösung, die auf das bundesweite Warnsystem aufgesattelt ist. Und so ist in "Katwarn" dieses Mal eine Warnlücke im hessischen Teil des Neckarlaufs zu sehen. In Hirschhorn scheint also keine Hochwassergefahr zu herrschen, obwohl die Uferstraße längst wegen Überflutung gesperrt ist.

Der Hochwasserpegel sinkt bereit seit Montag. Foto: Hofmeyer

In Eberbach und Hirschhorn ist man amtlicherseits auf eigene Beobachtungen und Erfahrungen angewiesen. Für beide Städte gibt es im Vorlauf nur zwei offizielle Neckarpegel, die automatisch melden: Rockenau und Gundelsheim. Die Rockenauer Daten stellt eigenartigerweise das hessische Landesamt für Naturschutz und Umwelt zur Verfügung. Die nächsten amtlichen Pegel sind Ziegelhausen und Heidelberg Uferpromenade.

Eberbach hat seinen Pegel nur zum Eigengebrauch. Hier muss eigens vor Ort abgelesen werden. Damit werden die Höchststände im Nachhinein dokumentiert. Die Werte sind nicht leicht abzugreifen, da die Pegelabschnitte über mehrere Straßenebenen vom Neckarufer und die B37 in die Altstadtgassen führen.

Hirschhorn hat keinen eigenen Messwertanzeiger. Offiziell orientiert man sich am Gundelsheimer Pegel und rechnet von dort auf die zu erwartende Überschwemmung der Uferstraße und das Erreichen der Altstadt hoch.

Viele Anwohner in Hochwassergebieten, vor allem in Eberbachs Kernstadt, haben ihre eigenen Regeln aufgestellt, rechnen vor allem aus den Pegelständen von Rockenau Laufzeiten und Werte für ihre Häuser hoch. Die App "Meine Pegel" bringt neben den aktuellen Pegelwerten auch Hochrechnungen aus den Wetterereignissen bei den Oberläufen der Flüsse. Rund 3000 Pegel in Deutschland, der Schweiz, den Niederlanden und Luxemburg sind in "Meine Pegel" gelistet.

Man kann seinen relevanten Pegel als Favoriten sowie Warnwerte wählen, damit die Gefahren automatisch aufs Smartphone gemeldet werden. In der App "Katwarn" sind relevante Positionen fest einstellbar. Dazu kommen – vielleicht – allgemeine Warnmeldungen. Am besten ist, wenn man sich aktiv selbst um die Pegelstände bemüht.

Das Hochwassertelefon der Stadt Eberbach (06271/87333) wird nicht automatisch gesteuert, sondern unregelmäßig besprochen und kann deshalb keine verlässlichen Warnungen auslösen. Früher las die Polizei den Pegel in Amtshilfe für die Stadt stündlich ab und hängte die Werte am Revier aus. Den Pegel Rockenau kann man telefonisch unter 06271/19429 abrufen.

Früher gab’s den Eberbacher Pegel bei der Polizei. Foto: Rainer Hofmeyer

Die Ansage dort stimmt mit dem jeweils aktuell gemessenen Wasserstand überein. Erfahrungen zeigen, dass ab Werten von fünf Metern in Rockenau bei steigender Tendenz Gefahren für Eberbach drohen. Nächste inoffizielle Gefahrenstufen sind ab 6,50 Meter Pegel Rockenau.

Eberbach liegt in seinen Werten ca. 60 bis 80 Zentimeter unter denen von Rockenau. Die Stadt hat eigene Hochwasseralarmsignale. Beim Wasserstand 5,50 Meter am Lauer gibt es per Sirene die erste Alarmstufe. Bei 8,50 Meter wird die höchste Stufe 4 ausgelöst. Dann fehlen noch anderthalb Meter, um die Werte von 1993 zu erreichen. 9,94 Meter in Eberbach maß das Jahrhunderthochwasser.