Was sind Anzeichen für einen Herzinfarkt?

Der Herzinfarkt steht weltweit an der Spitze der Todesursachen. Dr. Daniel Herzenstiel und Dr. Grigorios Korosoglou informieren bei den Herztagen darüber.

11.11.2025 UPDATE: 11.11.2025 04:00 Uhr 2 Minuten, 4 Sekunden
Dr. Daniel Herzenstiel (l.) und Professor Dr. Grigorios Korosogou (r.) beantworten Fragen aus dem Publikum. Foto: emb

Von Elisabeth Murr-Brück

Eberbach. Plötzlich und unerwartet: Grade noch an der Maschine, bei der Arbeit; scheinbar aus dem Nichts greift der Herzinfarkt in das Leben, Alltag für Notfallmediziner auch in Eberbach. Weltweit steht Herzinfarkt an der Spitze der Todesursachen, "… viele können wir in letzter Minute retten", sagt der Leitende Arzt der Kardiologie in Eberbach, Dr.

