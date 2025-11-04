Von Rainer Hofmeyer

Eberbach. Eine junge Frau auf einem Bild mit ihren Eltern. Eine jüdische Familie aus der Hauptstraße 14 in Eberbach. Aron und Karoline David geb. Spiegel mit Tochter Flora, lautet die Beschreibung. Es ist eine der wenigen öffentlich verbreiteten Abbildungen jüdischer Mitbürger aus der Stadt, wahrscheinlich um 1915 aufgenommen. Vertrauensselig stellen