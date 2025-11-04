Dienstag, 04. November 2025

Plus Eberbach

Was ist aus der Tochter von Aron und Karoline David geworden?

Vom Elternhaus in der Hauptstraße 14 bis ins Ghetto Riga: Die Spur von Flora David zeigt das grausame Kapitel jüdischen Lebens in Eberbach während der NS-Zeit.

04.11.2025 UPDATE: 04.11.2025 04:00 Uhr 2 Minuten, 10 Sekunden
Aron, Karoline und Tochter Flora David aus der Eberbacher Hauptstraße. Repro: rho

Von Rainer Hofmeyer

Eberbach. Eine junge Frau auf einem Bild mit ihren Eltern. Eine jüdische Familie aus der Hauptstraße 14 in Eberbach. Aron und Karoline David geb. Spiegel mit Tochter Flora, lautet die Beschreibung. Es ist eine der wenigen öffentlich verbreiteten Abbildungen jüdischer Mitbürger aus der Stadt, wahrscheinlich um 1915 aufgenommen. Vertrauensselig stellen

