Tagespflege-Einrichtung kommt in den Schlüsselacker
Endlich wurden passende Räumlichkeiten gefunden. Zuvor wurde jahrelang danach gesucht.
Eberbach. (crei) Der Vertrag ist geschlossen, die Unterschrift gesetzt. Nach jahrelanger Suche nach geeigneten Räumlichkeiten ist es nun endlich gelungen: Die Kirchliche Sozialstation Eberbach e.V. hat den Grundstein für die erste Tagespflegeeinrichtung in Eberbach gelegt.
Die neuen Räumlichkeiten entstehen im Erdgeschoss des frisch renovierten Hochhauses "Schlüsselacker 4". Auf rund