Plus Eberbach

Tagespflege-Einrichtung kommt in den Schlüsselacker

Endlich wurden passende Räumlichkeiten gefunden. Zuvor wurde jahrelang danach gesucht.

09.10.2025 UPDATE: 09.10.2025 04:00 Uhr 1 Minute, 6 Sekunden
Im Schlüsselacker entsteht bald das Tagespflege-Zentrum. Foto: crei

Eberbach. (crei) Der Vertrag ist geschlossen, die Unterschrift gesetzt. Nach jahrelanger Suche nach geeigneten Räumlichkeiten ist es nun endlich gelungen: Die Kirchliche Sozialstation Eberbach e.V. hat den Grundstein für die erste Tagespflegeeinrichtung in Eberbach gelegt.

Die neuen Räumlichkeiten entstehen im Erdgeschoss des frisch renovierten Hochhauses "Schlüsselacker 4". Auf rund

