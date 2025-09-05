Eberbach. (pm) Die Neckarstützmauer entlang der B37 wird ab Montag, 15. September, saniert. Das teilte das Regierungspräsidium Karlsruhe mit. Seit der Errichtung des Bauwerks im Jahr 1959 sind verschiedene witterungsbedingte Schäden am Beton und am Geländer entstanden. Um die Verkehrssicherheit wiederherzustellen, soll der obere Teil der bestehenden Stützmauer inklusive Geländer auf einer

