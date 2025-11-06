Donnerstag, 06. November 2025

zurück
Plus Eberbach

Stadtwerke wollen das Wärmenetz ausbauen

Geschäftsführer Wolfgang Kressel präsentiert dem Gemeinderat den aktuellen Stand. Die Wärmeerzeugung soll "grüner" werden.

06.11.2025 UPDATE: 06.11.2025 04:00 Uhr 2 Minuten, 8 Sekunden

Symbolfoto: Marcus Deschner

Eberbach. (alr) Jetzt, da der Winter schon bald wieder vor der Tür steht, ist wohl der richtige Zeitpunkt, über den Stand der Wärmeversorgung in Eberbach zu sprechen. Diese Aufgabe übernahm Wolfgang Kressel, Geschäftsführer der Stadtwerke Eberbach (SWE) und präsentierte den Mitgliedern des Gemeinderats sowie den anwesenden Eberbacherinnen und Eberbachern den Ist-Zustand und, was für die

Dieser Artikel wurde geschrieben von:
Alissa de Robillard
Redakteurin
zu unseren Autoren  
(Der Kommentar wurde vom Verfasser bearbeitet.)
(zur Freigabe)
Möchten sie diesen Kommentar wirklich löschen?
Möchten Sie diesen Kommentar wirklich melden?
Sie haben diesen Kommentar bereits gemeldet. Er wird von uns geprüft und gegebenenfalls gelöscht.
Kommentare
Das Kommentarfeld darf nicht leer sein!
Beim Speichern des Kommentares ist ein Fehler aufgetreten, bitte versuchen sie es später erneut.
Beim Speichern ihres Nickname ist ein Fehler aufgetreten. Versuchen Sie bitte sich aus- und wieder einzuloggen.
Um zu kommentieren benötigen Sie einen Nicknamen
Bitte beachten Sie unsere Netiquette
Zum Kommentieren dieses Artikels müssen Sie als RNZ+-Abonnent angemeldet sein.