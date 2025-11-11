Dienstag, 11. November 2025

Plus Eberbach

So war der Auftakt in die Jubiläums-Kampagne der KG Kuckuck

Es ist nicht leicht, das "Passende" zu finden. Es gibt viele Bewerberinnen und Bewerber für den Thron.

11.11.2025 UPDATE: 11.11.2025 04:00 Uhr 2 Minuten, 35 Sekunden
Ganz schön ins Zeug legen mussten sich die Bewerberinnen und Bewerber, Prinzessin und Prinz werden wollten. Dabei mussten sie sich und ihre Talente in verschiedenen Disziplinen unter Beweis stellen. Bewertet wurden die Teilnehmenden von einer Jury. Foto: Marcus Deschner

Von Marcus Deschner

Eberbach. Dass es manchmal sehr schwer sein kann, etwas "Passendes" wie beispielsweise die entsprechende Kleidung oder gar den richtigen Partner zu finden, zeigte die Karnevalsgesellschaft Kuckuck zum Auftakt ihrer Jubiläumskampagne "15 mal 11 Jahre" in der Stadthalle.

Denn für diesen besonderen Anlass wurde ein passendes Prinzenpaar gesucht.

