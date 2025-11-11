Von Marcus Deschner

Eberbach. Dass es manchmal sehr schwer sein kann, etwas "Passendes" wie beispielsweise die entsprechende Kleidung oder gar den richtigen Partner zu finden, zeigte die Karnevalsgesellschaft Kuckuck zum Auftakt ihrer Jubiläumskampagne "15 mal 11 Jahre" in der Stadthalle.

Denn für diesen besonderen Anlass wurde ein passendes Prinzenpaar gesucht.