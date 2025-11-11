So war der Auftakt in die Jubiläums-Kampagne der KG Kuckuck
Es ist nicht leicht, das "Passende" zu finden. Es gibt viele Bewerberinnen und Bewerber für den Thron.
Von Marcus Deschner
Eberbach. Dass es manchmal sehr schwer sein kann, etwas "Passendes" wie beispielsweise die entsprechende Kleidung oder gar den richtigen Partner zu finden, zeigte die Karnevalsgesellschaft Kuckuck zum Auftakt ihrer Jubiläumskampagne "15 mal 11 Jahre" in der Stadthalle.
Denn für diesen besonderen Anlass wurde ein passendes Prinzenpaar gesucht.