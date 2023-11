Von Carmen Oesterreich

Eberbach. Brückenstraße, Neckarstraße, Neuer Markt und Odenwaldstraße in Eberbach könnte man gut zur Zebrastraße zusammenfassen, da hier ein Zebrastreifen in geringem Abstand dem nächsten folgt. Jeder dieser markierten Fußgängerüberwege macht für Zwei- wie auch deren Vierbeiner Sinn, weil er den Weg zum Arzt, zur Schule, zur City und zum Bahnhof sicherer macht.

Nun erreichte eine kuriose Nachricht von der Stadtverwaltung Eberbach die Redaktion: Bei einer Verkehrsschau sei festgestellt worden, dass der Fußgängerüberweg auf der Brückenstraße, Höhe Nr. 16, zu nah an der Bushaltestelle liege und deshalb "nicht den Richtlinien zur Anlage von Fußgängerüberwegen" entspreche.

Der Zebrastreifen müsse "aus Verkehrssicherungsgründen" entfernt werden. Bis es so weit sein wird, ist der – nach eigener Beobachtung gut frequentierte Fußgängerüberweg – jetzt durch Absperrschranken gesperrt worden. "Als Alternative" gibt es laut Stadtverwaltung "in fußläufig zumutbarer Entfernung" weitere Fußgängerüberwege Höhe Rosenturm und am Kreisel.

Wir haben nachgezählt: Vom gesperrten Zebrastreifen bis zur Bushaltestelle Dr. Weiß-Schule sind es 35 Schritte, zum Zebrastreifen kurz vor dem Kreisel, an dem leider gern mal eilige Autofahrer durchfahren, 30 Schritte mehr. Etwas weiter am Neuen Markt vor der Zeitungsredaktion sind es ebenfalls "nur" 35 Schritte vom Zebrastreifen zur Haltestelle.

Ort des Geschehens

Diese Bushaltestelle ist gut durch weiße Markierungen gekennzeichnet. Die Bushaltestelle "Dr.-Weiß-Schule zwar ebenso, jedoch kann es dort passieren, dass Passanten der Bus bei der Anfahrt "im Nacken fährt". Denn er darf hier auf den Bürgersteig fahren. Diesen zu markieren, ist dringender geboten, als einen Zebrastreifen auf unbestimmte Zeit zu sperren.