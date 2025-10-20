"Knochenbrüche im Alter erfordern besondere Herangehensweise"
Beim Patienteninfotag der GRN in Eberbach wird auf das neue Medizinische Versorgungszentrum hingewiesen. Fachärzte beantworten Fragen der Patienten.
Von Elisabeth Murr-Brück
Eberbach. Alte Knochen brechen leicht: Wie geht es weiter, wenn das passiert? Kann Sodbrennen gefährlich sein, hilft eine Operation? Und wie riskant ist Narkose? Bei den Patienten-Informationstagen der GRN Klinik Eberbach stellen die Ärzte Krankheitsbilder und Behandlungsmöglichkeiten in aller Ausführlichkeit vor.
Bleibt etwas unklar,