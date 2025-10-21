Dienstag, 21. Oktober 2025

zurück
Plus Eberbach

In der Kaufland-Filiale wischt ein Roboter durch die Gänge

Der Einsatz im Kundenverkehr wird getestet. Wie lange hält der Akku?

21.10.2025 UPDATE: 21.10.2025 04:00 Uhr 1 Minute
Smart, aber nicht besonders hübsch ist der Roboter, der autonom die Gänge reinigt. Foto: pm

Eberbach. (coe) Mit einem Menschen kann man ihn nicht verwechseln. Das Gesicht mit Kulleraugen, Mund und Ohren sowie die Arme sind nur auf eine Art Tonne mit borstigen Füßen aufgemalt. Die aber hat es in sich und soll gut mit den Mitarbeitern zusammenarbeiten. Cobotik heißt das Fachwort, wenn Mensch und Maschine Kollegen werden.

Bei Kaufland setzt man immer mehr auf die Digitalisierung

Dieser Artikel wurde geschrieben von:
Carmen Oesterreich
Redakteurin
zu unseren Autoren  
(Der Kommentar wurde vom Verfasser bearbeitet.)
(zur Freigabe)
Möchten sie diesen Kommentar wirklich löschen?
Möchten Sie diesen Kommentar wirklich melden?
Sie haben diesen Kommentar bereits gemeldet. Er wird von uns geprüft und gegebenenfalls gelöscht.
Kommentare
Das Kommentarfeld darf nicht leer sein!
Beim Speichern des Kommentares ist ein Fehler aufgetreten, bitte versuchen sie es später erneut.
Beim Speichern ihres Nickname ist ein Fehler aufgetreten. Versuchen Sie bitte sich aus- und wieder einzuloggen.
Um zu kommentieren benötigen Sie einen Nicknamen
Bitte beachten Sie unsere Netiquette
Zum Kommentieren dieses Artikels müssen Sie als RNZ+-Abonnent angemeldet sein.