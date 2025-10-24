Freitag, 24. Oktober 2025

Plus Eberbach

GRN Klinik will Patienten Angst vor Narkose nehmen

Der Patienteninformationstag widmete sich den Themen Narkose, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und der Reihenfolge von Behandlungen in der Notaufnahme.

24.10.2025 UPDATE: 24.10.2025 04:00 Uhr 3 Minuten, 9 Sekunden
Die GRN-Klinik in Eberbach. Foto: GRN

Von Elisabeth Murr-Brück

Eberbach. Ein Tumor, Herzprobleme, Erkrankungen im Bauchraum: In der Geschichte der Menschheit war das in aller Regel tödlich. Operationen, wenn es sie überhaupt gab, waren hoch riskant – die Schmerzen musste man eben aushalten.

Bis zur ersten Äthernarkose vor gut 150 Jahren versuchte man, sich mit Kräutern zu behelfen. Wer es sich leisten

