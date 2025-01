Von Peter Bayer

Eberbach. Einen etwas anderen Jahresempfang als gewohnt erlebten die Besucherinnen und Besucher in der Stadthalle. Neben dem traditionellen Rückblick auf das abgelaufene Jahr gab es diesmal keinen größeren Ausblick auf das neue Jahr. Sich an der neuen Homepage der Stadt orientierend präsentierte Bürgermeister Peter Reichert alles das, was Eberbach zu bieten