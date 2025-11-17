Der Umgang mit dem Rotwild birgt einige Herausforderungen
Gesprächsrunde auf Einladung von Dr. Albrecht Schütte: Das Odenwald-Gebiet ist in sich geschlossen, was die genetische Vielfalt einschränkt.
Von Marcus Deschner
Eberbach. Zum Thema "Rotwild im Odenwald" referierten auf Einladung des CDU-Landtagsabgeordneten Dr. Albrecht Schütte der Vorsitzende der Vereinigung der Rotwildjäger im Odenwald, Dr. Andreas Wiese sowie die jagd- und forstpolitische Sprecherin der CDU-Landtagsfraktion Sarah Schweizer.
Nach einem Rundgang im Revier "Gretengrund" begrüßte Schütte