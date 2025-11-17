Montag, 17. November 2025

zurück
Plus Eberbach

Der Umgang mit dem Rotwild birgt einige Herausforderungen

Gesprächsrunde auf Einladung von Dr. Albrecht Schütte: Das Odenwald-Gebiet ist in sich geschlossen, was die genetische Vielfalt einschränkt.

17.11.2025 UPDATE: 17.11.2025 04:00 Uhr 2 Minuten, 35 Sekunden
Dr. Andreas Wiese (v.l), Sarah Schweizer und Dr. Albrecht Schütte freuen sich über den regen Austausch im Eberbacher Café Rose am Neuen Markt. Foto: Marcus Deschner

Von Marcus Deschner

Eberbach. Zum Thema "Rotwild im Odenwald" referierten auf Einladung des CDU-Landtagsabgeordneten Dr. Albrecht Schütte der Vorsitzende der Vereinigung der Rotwildjäger im Odenwald, Dr. Andreas Wiese sowie die jagd- und forstpolitische Sprecherin der CDU-Landtagsfraktion Sarah Schweizer.

Nach einem Rundgang im Revier "Gretengrund" begrüßte Schütte

(Der Kommentar wurde vom Verfasser bearbeitet.)
(zur Freigabe)
Möchten sie diesen Kommentar wirklich löschen?
Möchten Sie diesen Kommentar wirklich melden?
Sie haben diesen Kommentar bereits gemeldet. Er wird von uns geprüft und gegebenenfalls gelöscht.
Kommentare
Das Kommentarfeld darf nicht leer sein!
Beim Speichern des Kommentares ist ein Fehler aufgetreten, bitte versuchen sie es später erneut.
Beim Speichern ihres Nickname ist ein Fehler aufgetreten. Versuchen Sie bitte sich aus- und wieder einzuloggen.
Um zu kommentieren benötigen Sie einen Nicknamen
Bitte beachten Sie unsere Netiquette
Zum Kommentieren dieses Artikels müssen Sie als RNZ+-Abonnent angemeldet sein.