Von Rainer Hofmeyer

Eberbach. So manches Detail in der Eberbacher Stadtgeschichte ist in Vergessenheit geraten oder wurde noch nicht entdeckt. Wenn man aber gezielt nachforscht, finden sich immer wieder Überraschungen. Erst vor Kurzem wurde herausgefunden, dass der erste Eberbacher Sommertagszug nicht wie bislang überliefert, 1923 stattfand, sondern bereits ein Jahr zuvor.