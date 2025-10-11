Von Peter Bayer

Eberbach. Entwickeln sich die Einnahmen bei der Gewerbesteuer bis Ende des Jahres so weiter, würde dies einen Rekord bedeuten, hatte Stadtkämmerer Christian Vieser eine gute Nachricht für die Mitglieder des Gemeinderats bei der jüngsten Sitzung. Schon die daraus folgende schlechte gleich hinterher. Im Jahr 2027 müsse die Stadt 75 Prozent an den