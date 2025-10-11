Bei der Gewerbesteuer könnte es dieses Jahr Rekordeinnahmen geben
Die Verwaltung legt den Halbjahresbericht über den städtischen Haushaltsplan vor. Der Hebesatz zur Grundsteuer B muss eventuell angehoben werden.
Von Peter Bayer
Eberbach. Entwickeln sich die Einnahmen bei der Gewerbesteuer bis Ende des Jahres so weiter, würde dies einen Rekord bedeuten, hatte Stadtkämmerer Christian Vieser eine gute Nachricht für die Mitglieder des Gemeinderats bei der jüngsten Sitzung. Schon die daraus folgende schlechte gleich hinterher. Im Jahr 2027 müsse die Stadt 75 Prozent an den