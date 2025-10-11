Samstag, 11. Oktober 2025

Plus Eberbach

Bei der Gewerbesteuer könnte es dieses Jahr Rekordeinnahmen geben

Die Verwaltung legt den Halbjahresbericht über den städtischen Haushaltsplan vor. Der Hebesatz zur Grundsteuer B muss eventuell angehoben werden.

11.10.2025 UPDATE: 11.10.2025 04:00 Uhr 1 Minute, 24 Sekunden
1226 Euro beträgt die Pro-Kopf-Verschuldung zum 30. Juni 2025. Der Halbjahresbericht über die Entwicklung des Haushaltsplans enthält gute wie schlechte Neuigkeiten. Foto: by

Von Peter Bayer

Eberbach. Entwickeln sich die Einnahmen bei der Gewerbesteuer bis Ende des Jahres so weiter, würde dies einen Rekord bedeuten, hatte Stadtkämmerer Christian Vieser eine gute Nachricht für die Mitglieder des Gemeinderats bei der jüngsten Sitzung. Schon die daraus folgende schlechte gleich hinterher. Im Jahr 2027 müsse die Stadt 75 Prozent an den

Dieser Artikel wurde geschrieben von:
Peter Bayer
Redakteur Lokales, lokale Sportredaktion Eberbach
