Eberbach. (momo) Mit dem Hotel und Restaurant "Altes Badhaus" schließt Ende Mai ein alter Eberbacher Betrieb.

Anders als von vielen vermutet, waren Thomas Willimsky und Gabriele Hartmann keine Pächter, sondern direkt beim Eigentümer angestellt. Der hatte das Gebäude vor rund zwölf Jahren erworben, mit der Gastronomie selbst aber nichts am Hut.

Willimsky war als Geschäftsführer und Hartmann für Hotel und Restaurant angestellt. Nachdem es schon mehrfach Gespräche um die Zukunft gegeben hatte, wurde nun entschieden, das Alte Badhaus komplett zu schließen. "Die Entscheidung des Eigentümers ist endgültig und wir sind alle zum 31. Mai gekündigt", sagt Hartmann. Der dauerhafte Personalmangel ließ keine anderen Möglichkeiten mehr zu. "Wir standen teils zwölf bis 14 Stunden da und hatten nach einem solchen Tag trotzdem niemanden für die Frühschicht am nächsten Morgen", erinnert sie sich an die hohe Belastung.

Dennoch hing das Team am Badhaus, besonders Hartmanns Sohn, der hier seine Ausbildung durchlaufen hat, möchte weiter in der Gastronomie bleiben. Auch Hartmann bleibt in Eberbach, für sie könnte der Weg aber eine andere, neue Richtung einschlagen.

"Wir werden das aber auf jeden Fall ordentlich zu Ende bringen", sagt sie klar. Und einen Wunsch hat sie auch: "Es müssten noch einige Gutscheine im Umlauf sein. Die lösen wir natürlich gerne noch ein."

Update: Donnerstag, 29. Februar 2024, 18.11 Uhr

Hotel-Restaurant "Altes Badhaus" vor dem Aus

Eberbach. (cm) Das Hotel-Restaurant "Altes Badhaus" schließt zum 31. Mai. Dies gaben die Betreiber am Mittwochabend im sozialen Netzwerk Facebook bekannt. "In den letzten Jahren waren viele große Entscheidungen zu treffen, die uns allen viel abverlangt haben", heißt es. Vor allem der ständige Personalmangel habe das Team an seine Grenzen stoßen lassen.

Auch noch weitere Gründe seien für den Inhaber des Hauses ausschlaggebend, das Hotel und Restaurant "Altes Badhaus" zum 31. Mai zu schließen. "Unsere gewohnten Öffnungszeiten werden wir bis auf Weiteres unverändert lassen, bedanken uns aber schon jetzt für Ihr Verständnis, falls wir diese in den letzten drei Monaten aufgrund einer sich ändernden Personalsituation doch anpassen müssen", so die Mitteilung.

Ort des Geschehens

Bereits bestätigte Reservierungen, wie auch Termine für Feierlichkeiten, würden unverändert bestehen bleiben "Wir sind traurig, denn das Restaurant, welches nicht unser Eigen ist, ist nicht nur Geschäft oder Job, es ist ein fester Bestandteil unseres Lebens", heißt es. "Der Abschied fällt uns schwer."