Eberbach. (by) In der jüngsten öffentlichen Sitzung des Eberbacher Gemeinderats ging es auch um die Einführung eines kommunalen Energiemanagementsystems. Hierzu hat das Gremium die Stadtwerke mit der Energiedatenaggregation via "LoRaWAN" beauftragt.

Hierfür sind aktuell 170 Messstellen einzurichten und ein künftiger Mehrbedarf zu berücksichtigen. Je Messstelle entstehen hierbei