Mosbach. (RNZ/tko/jdm) Da kam echt was ins Rollen – und ganz viel stimmig zusammen. Mit "Deine Chance 2025" war die Aktion der Johannes-Diakonie Mosbach überschrieben, mit der an zwei Tagen die Vielfalt der Einrichtung (auch als Arbeitgeber) präsentiert werden sollte. Die Chance wurde genutzt, die Resonanz war bestens, was neben dem tollen Herbstwetter natürlich auch dem besonderen Programm