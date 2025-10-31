Obrigheim. (ses) Jetzt steht es endgültig fest: Thorsten Sienholz ist neuer Bürgermeister von Obrigheim. Die Amtszeit des 35-Jährigen beginnt bereits an diesem Samstag, 1. November. Die offizielle Verpflichtung als Rathauschef soll aber erst im neuen Jahr erfolgen.

Mit einem durchaus beeindruckenden Ergebnis von 80 Prozent der abgegebenen Stimmen bei der Wahl Ende September war der Sieg