Samstag, 06. September 2025

Plus Bürgermeisterwahl Obrigheim

Kandidatin Adriane Qurkolli legt Fokus auf Familie und Gemeinschaft

Sie will eine Bürgermeisterin "mit Herz und Verstand für Obrigheim" werden.

06.09.2025 UPDATE: 06.09.2025 04:00 Uhr 1 Minute, 28 Sekunden
Foto: privat

Obrigheim. (ses) Als dritte und letzte Kandidatin hat Adriane Maria Qurkolli ihr Interesse am Bürgermeisteramt in Obrigheim nicht nur bekundet, sondern am Montag mit der offiziellen Bewerbung auch bestätigt. "Ich kandidiere, weil ich möchte, dass Obrigheim für Familien, Jugendliche und alle Generationen lebendig bleibt", betont die 42-jährige Mutter von drei Kindern.

Ihre inhaltlichen

Dieser Artikel wurde geschrieben von:
Caspar Oesterreich
