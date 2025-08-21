Donnerstag, 21. August 2025

"X-Ception"-Streetdancer beweisen ihre Weltklasse

Die Buchener holen bei der Weltmeisterschaft in England den Bronze-Titel. Das Duo Elina Wisner und Jana Sverev landete dabei auf dem fünften Rang.

21.08.2025 UPDATE: 21.08.2025 04:00 Uhr 2 Minuten, 4 Sekunden
Bronze ging an die Buchener Formation „X-Ception“: (stehend von links) Liana Graf, Victoria Binfet, Kevin Sauer (Choreograf und Musikproduzent), Alisa Pass, Selin Kaya sowie (kniend v. l.) Gabriela Lindegrün und Elina Wisner. Foto: zg

Buchen. (pm) Die Odenwaldstadt Buchen hat sich in den letzten Jahren mit ihrem "Projekt99" (Integrations- und Präventionsprojekt Hiphop-Breakdance) als Teil des TSV 1863 regelrecht zu einem Leistungszentrum für eine erfolgreiche Hip-Hop- und Breakdance-Tanzkultur entwickelt und sich so national und international Anerkennungen und Auszeichnungen ertanzt.

Bereits 2013 wurde die Gruppe

