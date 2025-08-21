"X-Ception"-Streetdancer beweisen ihre Weltklasse
Die Buchener holen bei der Weltmeisterschaft in England den Bronze-Titel. Das Duo Elina Wisner und Jana Sverev landete dabei auf dem fünften Rang.
Buchen. (pm) Die Odenwaldstadt Buchen hat sich in den letzten Jahren mit ihrem "Projekt99" (Integrations- und Präventionsprojekt Hiphop-Breakdance) als Teil des TSV 1863 regelrecht zu einem Leistungszentrum für eine erfolgreiche Hip-Hop- und Breakdance-Tanzkultur entwickelt und sich so national und international Anerkennungen und Auszeichnungen ertanzt.
Bereits 2013 wurde die Gruppe
- Alle Artikel lesen mit RNZ+
- Exklusives Trauerportal mit RNZ+
- Weniger Werbung mit RNZ+