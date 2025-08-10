Von Adrian Brosch

Buchen. (adb) Was gibt’s Schöneres, als an einem mild-sonnigen Sommerwochenende in froher Runde gemeinsam zu guter Musik zu feiern? So geschehen am Freitag und Samstag beim "Wake Up Festival", das auf der Buchener Jungviehweide sein fulminantes Comeback feierte – perfekt organisiert vom Team der Firma "Wake Up Eventtechnik GmbH" um Tristan und Lisa