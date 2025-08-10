Sonntag, 10. August 2025

"Wake Up Festival" feierte fulminantes Comeback

Laue Sommerabende voller Musik. Das Festival auf der Jungviehweide bot am Wochenende beste Unterhaltung.

10.08.2025 UPDATE: 10.08.2025 17:12 Uhr 1 Minute, 42 Sekunden

„Barbed Wire“ heizte dem Publikum am Freitag zum Auftakt des „Wake Up Festivals“in Buchen ein. Foto: Adrian Brosch

Von Adrian Brosch

Buchen. (adb) Was gibt’s Schöneres, als an einem mild-sonnigen Sommerwochenende in froher Runde gemeinsam zu guter Musik zu feiern? So geschehen am Freitag und Samstag beim "Wake Up Festival", das auf der Buchener Jungviehweide sein fulminantes Comeback feierte – perfekt organisiert vom Team der Firma "Wake Up Eventtechnik GmbH" um Tristan und Lisa

