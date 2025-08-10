"Wake Up Festival" feierte fulminantes Comeback
Laue Sommerabende voller Musik. Das Festival auf der Jungviehweide bot am Wochenende beste Unterhaltung.
Von Adrian Brosch
Buchen. (adb) Was gibt’s Schöneres, als an einem mild-sonnigen Sommerwochenende in froher Runde gemeinsam zu guter Musik zu feiern? So geschehen am Freitag und Samstag beim "Wake Up Festival", das auf der Buchener Jungviehweide sein fulminantes Comeback feierte – perfekt organisiert vom Team der Firma "Wake Up Eventtechnik GmbH" um Tristan und Lisa
