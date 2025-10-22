Mittwoch, 22. Oktober 2025

Verkehr in engen Straßen von Hainstadt ist extrem chaotisch

Tempo 30 in der Ortsdurchfahrt und eine optimierte Beschilderung sollen zur Verbesserung der Situation beitragen.

22.10.2025 UPDATE: 22.10.2025 04:00 Uhr 1 Minute, 43 Sekunden
Rund um den Hainstadter Dorfmittelpunkt „Am Bild“ ist es für Fußgänger kaum möglich, die Fahrbahn zu überqueren. Foto: Rüdiger Busch

Von Rüdiger Busch

Buchen/Hainstadt. Montagnachmittag, 16.45 Uhr: Stoßstange an Stoßstange schieben sich die Fahrzeuge durch die engen Straßen Hainstadts. Auf Höhe des Secondhand-Ladens wird es aufgrund parkender Autos am Fahrbahnrand richtig chaotisch.

Rund um das "Bild" ist die Situation aufgrund der fünf einmündenden Straßen völlig unübersichtlich. "Ein

Dieser Artikel wurde geschrieben von:
Rüdiger Busch
Ressortleiter
zu unseren Autoren  
