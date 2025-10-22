Von Rüdiger Busch

Buchen/Hainstadt. Montagnachmittag, 16.45 Uhr: Stoßstange an Stoßstange schieben sich die Fahrzeuge durch die engen Straßen Hainstadts. Auf Höhe des Secondhand-Ladens wird es aufgrund parkender Autos am Fahrbahnrand richtig chaotisch.

Rund um das "Bild" ist die Situation aufgrund der fünf einmündenden Straßen völlig unübersichtlich. "Ein