Montag, 08. September 2025

Radtour wird zum Spendenmarathon

Peter Balints radelt durch Deutschland und sammelt Geld für den guten Zweck.

08.09.2025 UPDATE: 08.09.2025 10:00 Uhr 1 Minute, 8 Sekunden
Von Hettingen aus ist Peter Balint durch ganz Deutschland gefahren. Foto: Rüdiger Busch

Buchen. (rüb) 4013 Kilometer standen am Ende seiner dreiwöchigen Radtour durch Deutschland auf Peter Balints Tacho. Zahlreiche Menschen aus der Region verfolgten die beispielhafte Aktion des Hettingers, und so wurde aus dem Radmarathon ein echter Spendenmarathon. Wie viel Geld genau für die gute Sache zusammengekommen ist, das verrät der 56-Jährige am Freitag, 19. September, um 19.30 Uhr im

Rüdiger Busch
