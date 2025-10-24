Freitag, 24. Oktober 2025

Neuzugezogene sollen sich wohl in ihrer neuen Stadt fühlen

Bei der ersten Neubürgerbegrüßung hieß Bürgermeister Burger neue Bewohner willkommen. Premiere im Mehrgenerationenhaus.

24.10.2025 UPDATE: 24.10.2025 04:00 Uhr 1 Minute, 1 Sekunde
Bürgermeister Roland Burger begrüßte Neubürger und stellte Buchen vor. Foto: Tanja Radan

Buchen. (tra) Buchen feierte am Mittwochabend eine Premiere: Im Mehrgenerationenhaus fand die erste Neubürgerbegrüßung der Stadt Buchen statt. "Ich freue mich, dass Sie sich für Buchen entschieden haben. Fühlen Sie sich wohl in unserer – in Ihrer – Stadt", hieß Bürgermeister Roland Burger die "Neubuchener" willkommen.

In einer interessanten und reich bebilderten Präsentation stellte er

