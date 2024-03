Von Rüdiger Busch

Buchen. Leicht fällt Ralf Vogt der Schritt nicht. Das merkt man ihm an, und das wundert einen auch nicht – schließlich bestimmt die Metzgerei seit 40 Jahren sein Leben, seinen Tagesablauf. Am Karsamstag öffnet die Metzgerei Vogt in der Buchener Marktstraße zum letzten Mal ihre Pforten. Dann endet eine mehr als 60-jährige Geschichte.

Doch zugleich