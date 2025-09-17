Mittwoch, 17. September 2025

zurück
Plus Buchen

Musikschule gründet Popchor "CHORrekt" für Kinder

Beim Singen ist man ganz bei sich selbst. Am 24. September findet die erste Probe statt.

17.09.2025 UPDATE: 17.09.2025 04:00 Uhr 2 Minuten, 23 Sekunden
Helen Kemmerer und Musikschulleiterin Lisa Helmle freuen sich auf den Start. Foto: adb

Von Adrian Brosch

Buchen. "CHORrekt": Hinter diesem Namen verbirgt sich ein Musikprojekt, das in gleich mehrfacher Hinsicht aufhorchen lässt – nämlich der junge Popchor der Musikschule, der am 24. September erstmals proben wird und sich an Kinder und Jugendliche ab der fünften Klasse richtet. Im Gespräch mit der Chorleiterin Helen Kemmerer und der neuen Musikschulleiterin

Weiterlesen mit Plus
  • Alle Artikel lesen mit RNZ+
  • Exklusives Trauerportal mit RNZ+
  • Weniger Werbung mit RNZ+

Weiter

weiter
Alle Abo-Angebote
(Der Kommentar wurde vom Verfasser bearbeitet.)
(zur Freigabe)
Möchten sie diesen Kommentar wirklich löschen?
Möchten Sie diesen Kommentar wirklich melden?
Sie haben diesen Kommentar bereits gemeldet. Er wird von uns geprüft und gegebenenfalls gelöscht.
Kommentare
Das Kommentarfeld darf nicht leer sein!
Beim Speichern des Kommentares ist ein Fehler aufgetreten, bitte versuchen sie es später erneut.
Beim Speichern ihres Nickname ist ein Fehler aufgetreten. Versuchen Sie bitte sich aus- und wieder einzuloggen.
Um zu kommentieren benötigen Sie einen Nicknamen
Bitte beachten Sie unsere Netiquette
Zum Kommentieren dieses Artikels müssen Sie als RNZ+-Abonnent angemeldet sein.