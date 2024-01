Von Joachim Casel

Buchen. Billige Konkurrenz durch die Supermärkte, hohe Energiepreise und der Nachwuchsmangel: Bundesweit schließen immer mehr Metzgereien. Auch Buchen bleibt von dieser zu bedauernden Entwicklung nicht verschont: Ende März werden sich die Türen der Metzgerei Vogt in der Marktstraße für immer schließen.

Wo Schatten ist, ist aber auch Licht, und das strahlt in diesem Fall besonders hell: Denn die Familie Vogt nutzt den frei werdenden Raum durch die Schließung der Metzgerei, um das angeschlossene Gasthaus "Zur Sonne" zu vergrößern. Die Zahl der Sitzplätze soll dadurch von 40 auf 65 steigen. Und das ist auf jeden Fall eine gute Nachricht für Buchen und die Region.

Rückblende: In Deutschland wird die erste Folge von "Bonanza" gezeigt, unsere Fußball-Nationalelf scheidet im WM-Viertelfinale gegen Jugoslawien aus, Konrad Adenauer ist Bundeskanzler, und die "Rolling Stones" werden gegründet. Wir schreiben das Jahr 1962.

Und dieses Jahr ist auch in Buchen der Beginn einer Ära, denn 1962 übernehmen der Billigheimer Metzgermeister Hermann Vogt und seine Frau Maria das Gasthaus und die Metzgerei "Zur Sonne" in der Marktstraße, nachdem sie schon in den 50er Jahren eine Metzgerei, ebenfalls in Buchen, im Haus des jetzigen griechischen Bistros in der Amtsstraße geführt hatten.

In Buchen endet eine Ära: Die Metzgerei Vogt – auf dem Foto Verkäuferin Diana Marr – schließt Ende März ihre Türen für immer. Foto: Casel

Seit 1997 betreiben Sohn Ralf und Schwiegertochter Alex die "Sonne". Die Familie Vogt ist somit seit weit über 60 Jahren eng mit Buchen verbunden und hat in dieser Zeit das Leben in der Stadt mitgeprägt. Auch 2024 wird diese Ära fortgesetzt, allerdings unter neuen Vorzeichen, denn Alex und Ralf Vogt haben sich schweren Herzens entschlossen, die Metzgerei Ende März aufzugeben.

An Stelle des Verkaufsraums wird hier künftig ein neuer Gastraum entstehen. Das Traditionsgasthaus "Zur Sonne" kann nach Abschluss der Umbauarbeiten ab Mai 65 Gäste gleichzeitig bewirten. Das Catering bleibt in bewährter Weise erhalten. Und auch eine andere Aussage der Vogts dürfte die Gäste freuen. "Die Arbeit und der Umgang mit Menschen machen uns immer noch großen Spaß. Wenn die Gesundheit es erlaubt, würden wir noch gerne etliche Jahre unser Gasthaus weiter betreiben."

Die Rhein-Neckar-Zeitung sprach mit den Wirtsleuten Alex und Ralf Vogt über die Beweggründe für die Umstrukturierung: Beide betonten, dass ihnen der Schritt nicht leicht gefallen sei, aber mehrere Faktoren hätten schließlich für die Schließung der Metzgerei gesprochen. So habe man nach Corona ein stark verändertes Kundenverhalten registriert. Dies führte zu einem rasanten Anstieg des Caterings und zu einer deutlich höheren Nutzung des Gasthauses.

Damit konnte die Entwicklung in der Metzgerei allerdings nicht mithalten. Im Gegenteil. Neben der wirtschaftlichen Komponente sprach aber auch noch ein ganz persönlicher Grund für die Umstrukturierung. Alex Vogt: "Wir sind beide Mitte 50. Ralfs Arbeitstag geht oftmals von 6 bis 22 Uhr. Bei mir ist es nicht viel weniger. Wir wollen im fortgeschritteneren Alter auch ein bisschen mehr Freizeit für uns haben. Durch den Wegfall der Metzgerei, in der die meiste Arbeit anfiel, könnte dies gelingen."

Daneben gibt es noch einen wichtigen dritten Grund. Die Vogts erreichen immer wieder Anfragen von Personen, die ihre Familienfeiern mit über 50 Gästen bei ihnen ausrichten möchten. Hier mussten sie in der Vergangenheit immer wieder absagen. Nach dem Umbau kann die Gastwirtschaft 65 Gäste bewirten, was zusätzliche Möglichkeiten eröffnet.

Und so sieht der Zeitplan für die Umsetzung aus: Ende März hat die Metzgerei letztmals geöffnet. Schon Anfang April möchten die Vogts die Metzgerei ausräumen. Die Gastwirtschaft hat noch bis 14. April geöffnet. Dann sollen gleich im Anschluss die eigentlichen Umbauarbeiten beginnen, die mit drei Wochen sportlich bemessen sind, denn schon zum Goldenen Mai soll das moderne und dann deutlich erweiterte Restaurant wieder öffnen.

Doch es gibt auch eine gute Nachricht: Den frei werdenden Raum nutzen die Inhaber Ralf und Alex Vogt, um ihr Traditionsgasthaus „Zur Sonne“ zu vergrößern. Foto: Joachim Casel

Die Veränderungen sollen überschaubar bleiben, betonen die Vogts. So bleibt der Eingang in seiner bisherigen Form erhalten. Statt nur geradeaus geht es dann künftig auch noch nach rechts in den neu errichteten Gastraum. Die Zwischenwand zwischen bestehendem Gasthaus und Metzgerei wird weitgehend entfernt, ebenso die Eckbank, um einen großen miteinander verbundenen Raum zu erhalten.

Bei den Umbauarbeiten, die – wie schon bei der erfolgreichen Modernisierung 2016 – wieder nach den Plänen von Alex Vogt und einem befreundeten Schreiner durchgeführt werden, setzen die Vogts ausschließlich auf bewährte Handwerksbetriebe aus der Region. Aus Buchen wurden die Schreinerei Häfner, die Firma Henn, das Malergeschäft Wögler, aus Hettingen Elektro-Weis und aus Walldürn die Heizungsfirma Kreis beauftragt. Ralf Vogt: "Wir schätzen die Qualität der hiesigen Betriebe und ihre Zuverlässigkeit. Von daher gab es von unserer Seite aus keinerlei Überlegungen, hier andere Firmen von weiter weg zu beauftragen."

Im Zuge der Wiedereröffnung planen die Vogts kurz- bis mittelfristig, das Gasthauspersonal zu erweitern. Bislang arbeiten neben dem Wirtsehepaar die gute Seele Diana Marr und zwei Aushilfskräfte in der "Sonne". Hinzu kommen soll jetzt auf jeden Fall noch eine weitere Kraft für den Service. Die Öffnungszeiten werden zunächst gleich bleiben mit einem täglichen Mittagstisch und abendlichen Öffnungszeiten am Dienstag, Donnerstag, Freitag und Samstag.

Am Schluss des Gesprächs machen Alex und Ralf Vogt noch einmal deutlich, dass sie sich auf die jetzt erheblich verbesserten Möglichkeiten in der modern und hell gestalteten Gastwirtschaft freuen: "Die Speisekarte wird anders und vielfältiger." Ralf Vogt möchte noch mehr auf Regionalität setzen und auch das Speisenangebot dementsprechend saisonal erweitern.

Neben diesem lachenden Auge verheimlicht er aber nicht, dass es auch ein weinendes Auge gibt: "Mein Vater war Metzger, ebenso der Opa, der Uropa und der Ururopa. Ich kenne seit 50 Jahren nichts anderes. Ich glaube, zumindest die erste Zeit wird mir etwas fehlen."