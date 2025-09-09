Katerina und Silvester Dornhoff heirateten vor 50 Jahren
"Die Familie ist uns das Liebste". Das Paar feiert goldene Hochzeit. 2009 zogen sie von Hardheim nach Buchen.
Buchen. (adb) "Die Familie ist uns das Liebste!" – Entsprechend ihres Lebensmottos feiern Katerina und Silvester Dornhoff das Fest ihrer goldenen Hochzeit im Kreise ihrer Angehörigen. Das Jubelpaar, das am Dienstag auf 50 gemeinsame Jahre zurückblicken kann, wohnt seit 2009 in Buchen und fühlt sich dort wohl, was aus jedem Wort klingt – jene herzliche Atmosphäre lag auch beim Besuch des
- Alle Artikel lesen mit RNZ+
- Exklusives Trauerportal mit RNZ+
- Weniger Werbung mit RNZ+