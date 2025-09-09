Dienstag, 09. September 2025

zurück
Plus Buchen

Katerina und Silvester Dornhoff heirateten vor 50 Jahren

"Die Familie ist uns das Liebste". Das Paar feiert goldene Hochzeit. 2009 zogen sie von Hardheim nach Buchen.

09.09.2025 UPDATE: 09.09.2025 04:00 Uhr 1 Minute, 15 Sekunden
Katerina und Silvester Dornhoff sagten vor 50 Jahren „Ja“ zueinander.

Buchen. (adb) "Die Familie ist uns das Liebste!" – Entsprechend ihres Lebensmottos feiern Katerina und Silvester Dornhoff das Fest ihrer goldenen Hochzeit im Kreise ihrer Angehörigen. Das Jubelpaar, das am Dienstag auf 50 gemeinsame Jahre zurückblicken kann, wohnt seit 2009 in Buchen und fühlt sich dort wohl, was aus jedem Wort klingt – jene herzliche Atmosphäre lag auch beim Besuch des

Weiterlesen mit Plus
  • Alle Artikel lesen mit RNZ+
  • Exklusives Trauerportal mit RNZ+
  • Weniger Werbung mit RNZ+

Weiter

weiter
Alle Abo-Angebote
(Der Kommentar wurde vom Verfasser bearbeitet.)
(zur Freigabe)
Möchten sie diesen Kommentar wirklich löschen?
Möchten Sie diesen Kommentar wirklich melden?
Sie haben diesen Kommentar bereits gemeldet. Er wird von uns geprüft und gegebenenfalls gelöscht.
Kommentare
Das Kommentarfeld darf nicht leer sein!
Beim Speichern des Kommentares ist ein Fehler aufgetreten, bitte versuchen sie es später erneut.
Beim Speichern ihres Nickname ist ein Fehler aufgetreten. Versuchen Sie bitte sich aus- und wieder einzuloggen.
Um zu kommentieren benötigen Sie einen Nicknamen
Bitte beachten Sie unsere Netiquette
Zum Kommentieren dieses Artikels müssen Sie als RNZ+-Abonnent angemeldet sein.