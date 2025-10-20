Montag, 20. Oktober 2025

Jeder kann zum Lebensretter werden

Rudi Knühl und Klaus Müller aus Hettingen berichteten im Landtag in Stuttgart von ihrer erfolgreichen Wiederbelebung.

20.10.2025 UPDATE: 20.10.2025 04:00 Uhr 2 Minuten, 10 Sekunden
Wie man einen Defibrillator richtig anwendet und wie eine Herzdruckmassage zur Wiederbelebung funktioniert, das demonstrierte Privatdozent Dr. Harald Genzwürker. Foto: Leif Piechowski

Von Rüdiger Busch

Buchen/Stuttgart. Der baden-württembergische Landtag war am Donnerstag fest in Odenwälder Hand: Anlässlich des Internationalen Tags der Herz-Lungen-Wiederbelebung übten Landtagspräsidentin Muhterem Aras und Abgeordnete aller Fraktionen gemeinsam mit Hilfsorganisationen, der Björn-Steiger-Stiftung und dem Deutschen Rat für Wiederbelebung die Herzdruckmassage an Puppen –

