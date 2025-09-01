Von Jana Türschel

Hettingen. Der Verein der Vogelfreunde Hettingen schlägt ein neues Kapitel auf und sorgt mit einem Generationenwechsel im Vorstand nicht nur für neue Gesichter, sondern auch für viele Ideen, wie die Vereinsarbeit und das beliebte Wildgehege "Hasenwald" weiterentwickelt werden können.

Gleichzeitig bleibt das ehrenamtliche Engagement das Herzstück