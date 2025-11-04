Dienstag, 04. November 2025

Plus Buchen-Hettingen

Gundolf Scheuermann mit der Landesehrennadel ausgezeichnet

Als Vorsitzender des Heimatvereins hat der 60-Jährige bleibende Verdienste erworben. Er gilt als engagierter Ideengeber mit Herz und Hirn.

04.11.2025 UPDATE: 04.11.2025 04:00 Uhr 3 Minuten, 10 Sekunden
Für sein jahrzehntelanges ehrenamtliches Engagement zeichnete Bürgermeister Roland Burger am Sonntag in Hettingen Gundolf Scheuermann mit der Landesehrennadel aus. Foto: rüb

Von Rüdiger Busch

Hettingen. Ob Heddemer Geschichte oder aktuelles Ortsgeschehen: Kaum einer im Maurerdorf weiß so gut Bescheid und ist so gut informiert wie Gundolf Scheuermann. Zumindest meistens. Am Sonntag gab es nämlich bei der von ihm seit vielen Jahren organisierten Herbstfeier für die Senioren der Gemeinde ein Novum – einen Programmpunkt, von dem er komplett

