"Heimatsound" ist ausverkauft

Für das Open-Air-Konzert am Samstag gibt es keine Karten mehr.

11.08.2025 UPDATE: 11.08.2025 14:30 Uhr 33 Sekunden
Das „Heimatsound-Open-Air“ am Wartturm mit „Café del Mundo“ verspricht auch in diesem Jahr ein Abend großer Gefühle zu werden. Foto: Rüdiger Busch

Buchen. (rüb) Gute Nachricht für die Veranstalter, schlechte Kunde für alle Kurzentschlossenen: Das "Heimatsound Open-Air" am Samstag, 16. August, am Wartturm ist bereits ausverkauft. Dies teilten "Café del Mundo" der RNZ mit. Gemeinsam mit der Neuen Philharmonie Frankfurt" und musikalischen Überraschungsgästen stellen Jan Pascal und Alexander Kilian vor 2000 Zuhörern ihr neues Programm "GuitaRevolution" vor.

Sie sind auf den Bühnen dieser Welt zuhause und begeisterten ihr Publikum mit dem mitreißenden Sound ihrer Flamenco-Gitarren. Der Höhepunkt ihres Konzertjahres steigt aber Jahr für Jahr nicht in Berlin, London oder Madrid, sondern in Buchen: beim – inzwischen sechsten – "HeimatsoundOpen-Air" vor der malerische Kulisse des Wartturms.

Einlass ist um 18 Uhr, das Konzert beginnt um 20 Uhr und findet auch bei Regen statt. Wer nicht zu Fuß zum Wartturm gehen will oder kann, kann den Shuttleservice nutzen: Im Zehn-Minuten-Takt fahren die Busse vom Busbahnhof sowie vom Schulzentrum in der Eberstadter Straße zum Eventgelände.

Rüdiger Busch
