Montag, 22. September 2025

Gemeinde freut sich auf neuen Dekan Ingolf Stromberger

Zusammen mit Wibke Klomp und Folkhard Krall wird er den neuen Groß-Kirchenbezirk Odenwald-Tauber leiten. Zahlreiche Gratulanten kamen nach Buchen.

22.09.2025 UPDATE: 22.09.2025 04:00 Uhr 4 Minuten, 8 Sekunden
Zahlreiche Vertreter aus Politik und Kirche gratulierten Ingolf Stromberger zur Einführung ins Dekansamt. Foto: Andreas Hanel

Von Andreas Hanel

Buchen. "Du stellst meine Füße auf weiten Raum" – unter diesem Leitvers standen am Freitag die Feierlichkeiten zur Einführung von Dekan Ingolf Stromberger. Dabei ist der weite Raum aus dem Psalm-Vers im doppelten Sinne zu verstehen:

zum einen auf geografischer Ebene – ab. 1. Januar 2026 wird Stromberger zusammen mit seinen Kollegen Wibke Klomp aus

Dieser Artikel wurde geschrieben von:
Andreas Hanel
stellvertetender Redaktionsleiter
