Gemeinde freut sich auf neuen Dekan Ingolf Stromberger
Zusammen mit Wibke Klomp und Folkhard Krall wird er den neuen Groß-Kirchenbezirk Odenwald-Tauber leiten. Zahlreiche Gratulanten kamen nach Buchen.
Von Andreas Hanel
Buchen. "Du stellst meine Füße auf weiten Raum" – unter diesem Leitvers standen am Freitag die Feierlichkeiten zur Einführung von Dekan Ingolf Stromberger. Dabei ist der weite Raum aus dem Psalm-Vers im doppelten Sinne zu verstehen:
zum einen auf geografischer Ebene – ab. 1. Januar 2026 wird Stromberger zusammen mit seinen Kollegen Wibke Klomp aus
- Alle Artikel lesen mit RNZ+
- Exklusives Trauerportal mit RNZ+
- Weniger Werbung mit RNZ+