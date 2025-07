Buchen. (tra) Nach Jahren des Lernens ist es nun geschafft: Die Absolventen des Technischen Gymnasiums an der Zentralgewerbeschule Buchen (ZGB) haben, nachdem am Donnerstag die letzten mündlichen Prüfungen stattfanden, ihre Abiturzeugnisse in der Tasche.

Die 19 Abiturienten verabschiedeten sich augenzwinkernd mit dem Abi-Motto "Abinär – Alles Nullen Hier", aber natürlich nicht als "Nullen", sondern mit dem soliden Notenschnitt von 2,1.

Mit Nico Volk, Pascal Keller und Chris Eisenhauer können gleich drei Absolventen auf die Bestnote 1,0 stolz sein. Im Schwerpunktfach Informationstechnik (TGI) lag der Notendurchschnitt bei 2,0 und im Fach Technik und Management (TGTM) bei 2,2.

Bestnote für drei Absolventen

Die Freude über die guten Noten und die Erleichterung nach dem Prüfungsstress war am Donnerstagnachmittag allen anzumerken.

TG-Abteilungsleiter Karsten Heiß, der den Absolventen gemeinsam mit ZGB-Schulleiter Carlo Götz gratulierte, ist mit dem Verlauf der Prüfungen und dem Prüfungsausgang sehr zufrieden. "Ein guter Jahrgang verlässt die ZGB. Darunter auch viele Aktivposten, die die Zentralgewerbeschule positiv nach außen vertreten haben", lobt er.

Die externe Prüfungskommission wurde von der Marie-Baum-Schule Heidelberg gebildet. Den Prüfungsvorsitz hatte beim Abitur Oberstudiendirektor Ralf Hein inne.

Diese 19 Schülerinnen und Schüler haben 2025 am Technischen Gymnasium der ZGB die allgemeine Hochschulreife erlangt: Adrian Braun (Höpfingen), Chris Eisenhauer (Schweinberg), David Wiese (Buchen), Ernes Murati (Limbach), Jannis Blatz (Götzingen), Julian Matousek (Rosenberg), Leon Wörner (Walldürn), Leo Schneider (Schneeberg), Lisa Zimmermann (Walldürn), Maik Albrecht (Hardheim), Max Köbler (Großeicholzheim), Max Schneider (Buchen), Nico Volk (Hettigenbeuern), Pascal Keller (Hettigenbeuern), Sarah Gramlich (Buchen), Sevra Ucar (Hainstadt), Simon Mörder (Hemsbach), Stefan Link (Sindolsheim) und Tiziano-Massimo Caramante (Rippberg).