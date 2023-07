Buchen. (woli) Der TSV Buchen ist der Sieger der Fußball-Stadtmeisterschaften 2023 der Stadt Buchen, die am vergangenen Wochenende im Rahmen des Jubiläumssportfestes in Waldhausen stattfanden.

In einem recht ausgeglichenen Endspiel gegen die SG Götzingen/Eberstadt hatte der TSV am Ende mit 2:0 die Nase vorn und konnte den Wanderpokal nebst Preisgeld und einer flüssigen Prämie des Sponsors Distelhäuser aus den Händen von Bürgermeister Roland Burger (links) in Empfang nehmen.

Eine detaillierte Berichterstattung zum gesamten Turnierverlauf sowie dem Festwochenende des SV Waldhausen folgt in einer unserer nächsten Ausgaben.