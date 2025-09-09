Dienstag, 09. September 2025

"Demensch"-Cartoons bieten humorvollen Blick auf Demenz

Mit einer Ausstellung in Schaufenstern sensibilisiert Buchen für das Thema Demenz. Humorvolle Cartoons von Peter Gaymann regen zum Nachdenken und Mitfühlen an.

09.09.2025 UPDATE: 09.09.2025 04:00 Uhr 2 Minuten, 31 Sekunden
Die Ausstellung „Demensch“ wurde eröffnet. In Buchener Fachgeschäften werden Cartoons ausgestellt, die sich in auf humorvolle Weise mit Alltagssituationen demenzkranker Menschen auseinandersetzen. Foto: Tanja Radan

Buchen. (tra/pm) "Demenz – Mensch sein und bleiben" lautet das Motto des Welt-Alzheimertags und der Woche der Demenz 2025 rund um den 21. September. Die Stadt Buchen möchte über dieses Themenfeld informieren und sich für ein demenzsensibles Gemeinwesen einsetzen.

In diesem Zusammenhang wurde am Montagvormittag in der Innenstadt die "Demensch"-Wanderausstellung eröffnet, in der sich

Dieser Artikel wurde geschrieben von:
Tanja Radan
Redakteurin
zu unseren Autoren  
