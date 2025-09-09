Buchen. (tra/pm) "Demenz – Mensch sein und bleiben" lautet das Motto des Welt-Alzheimertags und der Woche der Demenz 2025 rund um den 21. September. Die Stadt Buchen möchte über dieses Themenfeld informieren und sich für ein demenzsensibles Gemeinwesen einsetzen.

In diesem Zusammenhang wurde am Montagvormittag in der Innenstadt die "Demensch"-Wanderausstellung eröffnet, in der sich