Bis zum Schulbeginn soll die Bushaltestelle fertig sein
Die Arbeiten in der Schüttstraße dauern länger als geplant. Der Stadt zufolge aber seien lange Staus deswegen nicht zu befürchten.
Buchen. (rüb) Eigentlich hätten die Arbeiten bereits Ende Juli erledigt sein sollen. Aufgrund von Verzögerungen – unter anderem durch die urlaubsbedingte Schließung der Asphaltmischanlage – muss der barrierefreie Umbau der Bushaltestelle in der Schüttstraße in die Verlängerung gehen.
In der kommenden Woche soll die zweite Fahrspur asphaltiert werden. "Bis spätestens zum Schulbeginn im
