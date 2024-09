Buchen. (tra) Die Abrissarbeiten waren am Montag in vollem Gange: Schweres Gerät fraß sich durch das marode Fachwerkhaus am Lohplatz 2 und baute das Gebäude zurück. Es befand sich seit längerem in einem so schlechten Zustand, dass das Landratsamt eine Abbruchverfügung für das Gebäude erlassen hatte.

Mit den vorbereitenden Arbeiten des Abrisses wurde Ende August begonnen.